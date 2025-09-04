Читайте также
Рашисты за сутки потеряли 840 человек, инфографика: Генштаб ВСУ
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 85 тис. 410 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 840 осіб. Про це сьогодні, 4 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 157 танків;
- 23 тис. 241 бойову броньовану машину;
- 32 тис. 385 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 479 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 215 одиниць засобів ППО;
- 422 літаки;
- 341 гелікоптер;
- 56 тис. 45 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 686 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 60 тис. 692 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 956 одиниць спеціальної техніки.
Дані уточнюються, — додали у Генштабі.