Ракурс
Рашисти за добу втратили 840 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за добу втратили 840 осіб (ІНФОГРАФІКА)

4 вер 2025, 08:23
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 85 тис. 410 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 840 осіб. Про це сьогодні, 4 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 157 танків;
  • 23 тис. 241 бойову броньовану машину;
  • 32 тис. 385 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 479 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 215 одиниць засобів ППО;
  • 422 літаки;
  • 341 гелікоптер;
  • 56 тис. 45 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 686 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 60 тис. 692 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 956 одиниць спеціальної техніки.

Дані уточнюються, — додали у Генштабі.

Джерело: Ракурс


