Рашисти за добу втратили 840 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n208883-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-840-osib-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 85 тис. 410 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 840 осіб. Про це сьогодні, 4 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 157 танків;

23 тис. 241 бойову броньовану машину;

32 тис. 385 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 479 одиниць РСЗВ;

1 тис. 215 одиниць засобів ППО;

422 літаки;

341 гелікоптер;

56 тис. 45 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 686 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

60 тис. 692 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 956 одиниць спеціальної техніки.