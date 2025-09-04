Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні зростає споживання електроенергії — станом на 9.30 сьогоднішнього дня, 4 вересня, воно було на 3,6% більшим, ніж в цей же час попереднього дня — у середу, 3 вересня.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що причиною зростання споживання стала хмарна погода у деяких північно-східних і західних регіонах, яка зумовлює зниження ефективності роботи побутових сонячних електростанцій.
Вчора, 3 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня — у вівторок, 2 вересня.
Необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час — наразі зберігається. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10.00 до 16.00, — наголошують в «Укренерго» і нагадують, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після масованих російських атак.