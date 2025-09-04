Двое мужчин погибли в результате взрыва на Харьковщине, фото: «Новости Донбасса»

https://racurs.ua/n208891-v-harkovskoy-oblasti-dvoe-mujchin-pogibli-razbiraya-vrajeskiy-fpv-dron.html

Ракурс

На Харківщині сьогодні, 4 вересня, двоє людей загинули внаслідок вибуху в селі Козача Лопань.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.

Сьогодні між 9:00—9:30 унаслідок детонації російського дрону у Козачій Лопані загинуло двоє місцевих мешканців і ще двоє були травмовані, — розповів Задоренко.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, чоловіки «затрофеїли» один з ворожих FPV-дронів, принесли його до будинку та намагалися розібрати бойову частину, унаслідок чого та здетонувала. В результаті:

двоє чоловіків віком 51 та 41 рік загинули на місці;

ще двоє чоловіків віком 49 та 36 років отримали численні уламкові поранення та опіки.