На Харківщині сьогодні, 4 вересня, двоє людей загинули внаслідок вибуху в селі Козача Лопань.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.
Сьогодні між
9:00—9:30унаслідок детонації російського дрону у Козачій Лопані загинуло двоє місцевих мешканців і ще двоє були травмовані, — розповів Задоренко.
Зазначається, що, за попередньою інформацією, чоловіки «затрофеїли» один з ворожих FPV-дронів, принесли його до будинку та намагалися розібрати бойову частину, унаслідок чого та здетонувала. В результаті:
- двоє чоловіків віком 51 та 41 рік загинули на місці;
- ще двоє чоловіків віком 49 та 36 років отримали численні уламкові поранення та опіки.
У зв’язку з критичною безпековою ситуацією, пов’язаною з ворожою активністю у небі над селищем, наразі опрацьовуються усі можливі варіанти евакуації поранених для надання їм кваліфікованої медичної допомоги, — зазначив Задоренко.