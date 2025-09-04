Новини
Двоє чоловіків загинули внаслідок вибуху на Харківщині, фото: «Новини Донбасу»

На Харківщині двоє чоловіків загинули, розбираючи ворожий FPV-дрон

4 вер 2025, 13:21
999

На Харківщині сьогодні, 4 вересня, двоє людей загинули внаслідок вибуху в селі Козача Лопань.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.

Сьогодні між 9:00—9:30 унаслідок детонації російського дрону у Козачій Лопані загинуло двоє місцевих мешканців і ще двоє були травмовані, — розповів Задоренко.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, чоловіки «затрофеїли» один з ворожих FPV-дронів, принесли його до будинку та намагалися розібрати бойову частину, унаслідок чого та здетонувала. В результаті:

  • двоє чоловіків віком 51 та 41 рік загинули на місці;
  • ще двоє чоловіків віком 49 та 36 років отримали численні уламкові поранення та опіки.

У зв’язку з критичною безпековою ситуацією, пов’язаною з ворожою активністю у небі над селищем, наразі опрацьовуються усі можливі варіанти евакуації поранених для надання їм кваліфікованої медичної допомоги, — зазначив Задоренко.

Джерело: Ракурс


