Рашисты из артиллерии обстреляли жилые кварталы Херсона — погибла женщина

Россияне снова обстреляли Днепровский район Херсона, фото: LB.ua

Російські загарбники вдарили артилерією по приватних будинках у Дніпровському районі Херсона.

Про це сьогодні, 5 вересня, у своїх Telegram-каналах повідомили очільники Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Зазначається, що з-під завалів одного зі знищених будинків рятувальники деблокували тіло загиблої жінки. Її особу наразі встановлюють фахівці.

Крім того, сьогодні вранці внаслідок удару російського дрона по цивільному автомобілю на Херсонщині загинув чоловік, повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

5 вересня 2025 року близько 09.00 військові армії рф атакували безпілотником легковий автомобіль поблизу села Урожайне Бериславського району. Внаслідок удару загинув 58-річний чоловік, який перебував у машині, — розповіли в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).