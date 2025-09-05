Роберт Фицо и Владимир Зеленский, фото: Владимир Зеленский

https://racurs.ua/n208930-ukraina-gotova-postavlyat-gaz-i-neft-v-slovakiu-esli-oni-ne-rossiyskie-zelenskiy.html

Ракурс

Україна готова постачати газ та нафту до Словаччини — якщо вони не російські.

Про сьогодні, 5 вересня, це під час брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо на Закарпатті заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ми з прем'єр-міністром Словацької республіки паном Фіцом говорили про енергетику. Ми готові до постачання газу й нафти до Словаччини — якщо це не російський газ і не російська нафта. Тому що у нас війна. На цьому крапка, — наголосив Зеленський.

Він додав, що в Україні знають достатньо альтернатив і проектів і готові працювати в цьому напрямку.

Якби не було складнощів з енергетикою через російські удари, ми могли б співпрацювали з Словаччиною у цій сфері. У нас був профіцит у будь-який момент року до російських ударів по енергосистемі. Якщо б не удари, ми б працювали би далі, — зазначив Зеленський.

Зеленський також наголосив, що зараз Україна відповідає на російські удари по своїх енергооб'єктах.

І буде відповідати. Але ми хочемо, щоб ця війна закінчилася, — наголосив він.

Джерело: «Укрінформ»