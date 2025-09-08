Последствия российских обстрелов Купянска 7 сентября, фото: Харьковская областная прокуратура

Російські загарбники вчора, 7 вересня, близько 14.30 здійснили мінометний обстріл міста Куп’янська на Харківщині.

В результаті отримала поранення шестирічна дівчинка, наразі вона перебуває у тяжкому стані у відділенні нейрохірургії з вибуховими травмами та серйозним пораненням чола. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зазначається, що дитина жила з бабусею, адже її батьки виїхали з міста раніше.

Тут велике питання у нас — чому дитина перебуває у місті Куп’янську, коли ми проводили евакуацію і всіх дітей з цього населеного пункту вивезли, — наголосив Синєгубов. — Батьки виїхали, дитина перебувала у бабусі. Велика кількість запитань до всіх служб, перш за все — нашої вертикалі. Далі будемо з’ясовувати всі обставини.

Загалом на Куп’янському напрямку ще залишаються 5 тис. 121 людина, з них у Куп’янську — 896. У Борівській громаді евакуації потребують 1 тис. 598 людей.