Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Куп’янська 7 вересня, фото: Харківська обласна прокуратура

У Куп’янську російський обстріл поранив шестирічну дівчинку — з’ясовують, чому її не евакуювали

8 вер 2025, 14:36
999

Російські загарбники вчора, 7 вересня, близько 14.30 здійснили мінометний обстріл міста Куп’янська на Харківщині.

В результаті отримала поранення шестирічна дівчинка, наразі вона перебуває у тяжкому стані у відділенні нейрохірургії з вибуховими травмами та серйозним пораненням чола. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зазначається, що дитина жила з бабусею, адже її батьки виїхали з міста раніше.

Тут велике питання у нас — чому дитина перебуває у місті Куп’янську, коли ми проводили евакуацію і всіх дітей з цього населеного пункту вивезли, — наголосив Синєгубов. — Батьки виїхали, дитина перебувала у бабусі. Велика кількість запитань до всіх служб, перш за все — нашої вертикалі. Далі будемо з’ясовувати всі обставини.

Загалом на Куп’янському напрямку ще залишаються 5 тис. 121 людина, з них у Куп’янську — 896. У Борівській громаді евакуації потребують 1 тис. 598 людей.

Наслідки російського обстрілу Куп’янська 7 вересня, фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів