Последствия российского авиаудара по Яровой 9 сентября, фото: ГСЧС

Число погибших и раненых в Яровой возросло (ФОТО)

9 сен 2025, 18:30
На Донеччині до 24 людей зросла кількість жертв цинічного російського авіаудару по селищу Ярова Краматорського району.

Ще 19 людей отримали поранення. Про це сьогодні, 9 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС.

На місці події працювали всі екстрені служби. Рятувальники транспортували двох поранених зі стабпункту до медзакладу та ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського авіаудару по Яровій 9 вересня, фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні рашисти завдали удару по центру селища Ярова, де в цей час місцеві жителі стояли у черзі за пенсіями біля автомобіля мобільного відділення «Укрпошти».

Источник: Ракурс


