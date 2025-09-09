Наслідки російського авіаудару по Яровій 9 вересня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n208987-kilkist-zagyblyh-ta-poranenyh-u-yaroviy-zrosla-foto.html

Ракурс

На Донеччині до 24 людей зросла кількість жертв цинічного російського авіаудару по селищу Ярова Краматорського району.

Ще 19 людей отримали поранення. Про це сьогодні, 9 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС.

На місці події працювали всі екстрені служби. Рятувальники транспортували двох поранених зі стабпункту до медзакладу та ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні рашисти завдали удару по центру селища Ярова, де в цей час місцеві жителі стояли у черзі за пенсіями біля автомобіля мобільного відділення «Укрпошти».