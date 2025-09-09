Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського авіаудару по Яровій 9 вересня, фото: ДСНС
Кількість загиблих та поранених у Яровій зросла (ФОТО)
На Донеччині до 24 людей зросла кількість жертв цинічного російського авіаудару по селищу Ярова Краматорського району.
Ще 19 людей отримали поранення. Про це сьогодні, 9 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС.
На місці події працювали всі екстрені служби. Рятувальники транспортували двох поранених зі стабпункту до медзакладу та ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу, — розповіли у відомстві.
Нагадаємо, сьогодні рашисти завдали удару по центру селища Ярова, де в цей час місцеві жителі стояли у черзі за пенсіями біля автомобіля мобільного відділення «Укрпошти».