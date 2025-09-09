Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ичтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

FPV-дрон уничтожил «Ураган» рашистов на Покровском направлении (ВИДЕО)

9 сен 2025, 19:50
999

На Покровському напрямку FPV-дрон прикордонників бригади «Фенікс» знищив уже другий за чотири дні ворожий «Ураган».

Про це сьогодні, 9 вересня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відео.

Поки окупанти метушилися біля установки, готуючи її до удару по наших позиціях, пілот без вагань відправив дрон прямо в ціль. Разом із «Ураганом» згоріли авто з двома мотоциклами, що були припарковані поруч, — розповіли у ДПСУ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров