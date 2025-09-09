Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

На Покровському напрямку FPV-дрон прикордонників бригади «Фенікс» знищив уже другий за чотири дні ворожий «Ураган».

Про це сьогодні, 9 вересня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відео.