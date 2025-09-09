Новини
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

FPV-дрон знищив «Ураган» рашистів на Покровському напрямку (ВІДЕО)

9 вер 2025, 19:50
На Покровському напрямку FPV-дрон прикордонників бригади «Фенікс» знищив уже другий за чотири дні ворожий «Ураган».

Про це сьогодні, 9 вересня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відео.

Поки окупанти метушилися біля установки, готуючи її до удару по наших позиціях, пілот без вагань відправив дрон прямо в ціль. Разом із «Ураганом» згоріли авто з двома мотоциклами, що були припарковані поруч, — розповіли у ДПСУ.

