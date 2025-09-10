Новости
Уничтожение российской техники, скриншот видео

FPV-дроны сожгли мотостоянку рашистов на южном направлении (ВИДЕО)

10 сен 2025, 14:56
На південному напрямку оператори FPV-дронів успішно знищили низку техніки російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 10 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На південному напрямку прикордонники-оператори FPV-дронів успішно знищили техніку противника: кілька мотоциклів та автівку, яка використовувалася для логістики, — вказано в описі відео.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, а також наслідки влучань.

Источник: Ракурс


