На південному напрямку оператори FPV-дронів успішно знищили низку техніки російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 10 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На південному напрямку прикордонники-оператори FPV-дронів успішно знищили техніку противника: кілька мотоциклів та автівку, яка використовувалася для логістики, — вказано в описі відео.