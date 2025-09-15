Новости
Ракурс
Жители ВОТ начинают использовать рации

Жители ВОТ Луганщины из-за отсутствия мобильной связи возвращаются к использованию раций — ОВА

15 сен 2025, 16:53
999

Жителі тимчасово окупованого Сіверськодонецька Луганської області через відсутній мобільний зв’язок почали використовувати рації.

Про це сьогодні, 16 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Не маючи можливості користуватися мобільним зв’язком і інтернетом, у Сіверськодонецьку місцеві, що залишилися, і гастролери з рф спілкуються за допомоги портативних радіоприймачів. Зокрема, і для пошуку таксі, — розповіли в ОВА.

Зазначається, що вночі рації — це єдиний спосіб викликати пожежників.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій Луганщині у містах, де відсутній мобільний зв’язок, російські загарбники встановлюють таксофони.

Источник: Ракурс


