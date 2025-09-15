Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Жителі ТОТ починають використовувати рації

Жителі ТОТ Луганщини через відсутність мобільного зв’язку повертаються до використання рацій — ОВА

15 вер 2025, 16:53
999

Жителі тимчасово окупованого Сіверськодонецька Луганської області через відсутній мобільний зв’язок почали використовувати рації.

Про це сьогодні, 16 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Не маючи можливості користуватися мобільним зв’язком і інтернетом, у Сіверськодонецьку місцеві, що залишилися, і гастролери з рф спілкуються за допомоги портативних радіоприймачів. Зокрема, і для пошуку таксі, — розповіли в ОВА.

Зазначається, що вночі рації — це єдиний спосіб викликати пожежників.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій Луганщині у містах, де відсутній мобільний зв’язок, російські загарбники встановлюють таксофони.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів