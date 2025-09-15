Жителі ТОТ починають використовувати рації

Ракурс

Жителі тимчасово окупованого Сіверськодонецька Луганської області через відсутній мобільний зв’язок почали використовувати рації.

Про це сьогодні, 16 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Не маючи можливості користуватися мобільним зв’язком і інтернетом, у Сіверськодонецьку місцеві, що залишилися, і гастролери з рф спілкуються за допомоги портативних радіоприймачів. Зокрема, і для пошуку таксі, — розповіли в ОВА.

Зазначається, що вночі рації — це єдиний спосіб викликати пожежників.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій Луганщині у містах, де відсутній мобільний зв’язок, російські загарбники встановлюють таксофони.