Ракурсhttps://racurs.ua/
Силы обороны нанесли удар по Саратовскому НПЗ, фото: Генштаб ВСУ
Поражён Саратовский НПЗ в РФ — Генштаб ВСУhttps://racurs.ua/n209113-porajen-saratovskiy-npz-v-rf-genshtab-vsu.htmlРакурс
Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в ніч на сьогодні, 16 вересня, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу, розташованому у Саратовській області РФ.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
В районі об'єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються, — розповіли у Генштабі.
Зазначається, що Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо.
Загалом — понад 20 видів нафтопродуктів. Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн. Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил рф, — додали у Генштабі.
Читайте также