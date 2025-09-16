Новини
Ракурс
Сили оборони завдали удару по Саратовському НПЗ, фото: Генштаб ЗСУ

Уражено Саратовський НПЗ у рф — Генштаб ЗСУ

16 вер 2025, 11:34
Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в ніч на сьогодні, 16 вересня, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу, розташованому у Саратовській області рф.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

В районі об'єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо.

Загалом — понад 20 видів нафтопродуктів. Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн. Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил рф, — додали у Генштабі.

Джерело: Ракурс


