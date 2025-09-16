Сколько дронов и ракет применили рашисты с начала месяца, рассказал Зеленский

Последствия российского воздушного удара в Запорожской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n209114-skolko-dronov-i-raket-primenili-rashisty-s-nachala-mesyaca-rasskazal-zelenskiy.html

Ракурс

З початку вересня 2025 року російські загарбники застосували проти України понад 3,5 тис. дронів різних типів і майже 190 ракет, а також понад 2,5 тис. авіаційних бомб.

Про це сьогодні, 16 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Були провокації й проти партнерів. Це саме той повітряний терор, проти якого Україна пропонує захищатися разом. Щоб нікому не доводилося поспіхом підіймати бойову авіацію та відчувати тиск Росії на свої кордони, — наголосив Зеленський.

За його словами, зараз настав час реалізувати спільний захист європейського неба багатошаровою системою протиповітряної оборони.