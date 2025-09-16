Скільки дронів та ракет застосували рашисти з початку місяця, розповів Зеленський

Скільки дронів та ракет застосували рашисти з початку місяця, розповів Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n209114-skilky-droniv-ta-raket-zastosuvaly-rashysty-z-pochatku-misyacya-rozpoviv-zelenskyy.htmlРакурс
З початку вересня 2025 року російські загарбники застосували проти України понад 3,5 тис. дронів різних типів і майже 190 ракет, а також понад 2,5 тис. авіаційних бомб.
Про це сьогодні, 16 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
Були провокації й проти партнерів. Це саме той повітряний терор, проти якого Україна пропонує захищатися разом. Щоб нікому не доводилося поспіхом підіймати бойову авіацію та відчувати тиск Росії на свої кордони, — наголосив Зеленський.
За його словами, зараз настав час реалізувати спільний захист європейського неба багатошаровою системою протиповітряної оборони.
Всі технології для цього є. Потрібні інвестиції та бажання, потрібні сильні дії та рішення всіх наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає, — додав він.