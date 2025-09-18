Новости
Рашисты за сутки потеряли 930 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли 930 человек — Генштаб ВСУ (ИНФОГРАФИКА)

18 сен 2025, 08:57
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 98 тис. 380 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 930 осіб. Про це сьогодні, 18 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 191 танк;
  • 23 тис. 277 бойових броньованих машин;
  • 32 тис. 879 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 491 одиниця РСЗВ;
  • 1 тис. 217 одиниць засобів ППО;
  • 422 літаки;
  • 341 гелікоптер;
  • 60 тис. 469 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 718 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 62 тис. одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 965 одиниць спеціальної техніки.

Дані уточнюються, — додали у Генштабі.

Источник: Ракурс


