Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты за сутки потеряли 930 человек, инфографика: Генштаб ВСУ
Российские захватчики за сутки потеряли 930 человек — Генштаб ВСУ (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n209163-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-930-chelovek-genshtab-vsu-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 98 тис. 380 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 930 осіб. Про це сьогодні, 18 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 191 танк;
- 23 тис. 277 бойових броньованих машин;
- 32 тис. 879 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 491 одиниця РСЗВ;
- 1 тис. 217 одиниць засобів ППО;
- 422 літаки;
- 341 гелікоптер;
- 60 тис. 469 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 718 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 62 тис. одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 965 одиниць спеціальної техніки.
Дані уточнюються, — додали у Генштабі.