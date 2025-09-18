Рашисты за сутки потеряли 930 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n209163-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-930-chelovek-genshtab-vsu-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 98 тис. 380 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 930 осіб. Про це сьогодні, 18 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 191 танк;

23 тис. 277 бойових броньованих машин;

32 тис. 879 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 491 одиниця РСЗВ;

1 тис. 217 одиниць засобів ППО;

422 літаки;

341 гелікоптер;

60 тис. 469 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 718 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

62 тис. одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 965 одиниць спеціальної техніки.