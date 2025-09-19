Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники сьогодні, 19 вересня, знову обстріляли прикордонне село Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Чернігівщини.
Внаслідок атаки постраждали:
- 56-річний водій місцевої пожежної охорони;
- 62-річний житель села.
Обох чоловіків доправлено до медичного закладу
Прес-служба поліції Чернігівщини повідомляє, що обох постраждалих правоохоронці опитали у лікувальному закладі.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (Воєнні злочини).