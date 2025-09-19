Россияне снова обстреляли пограничную деревню Семеновской общины, фото: полиция Черниговщины

Російські загарбники сьогодні, 19 вересня, знову обстріляли прикордонне село Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Чернігівщини.

Внаслідок атаки постраждали:

56-річний водій місцевої пожежної охорони;

62-річний житель села.

Обох чоловіків доправлено до медичного закладу

Прес-служба поліції Чернігівщини повідомляє, що обох постраждалих правоохоронці опитали у лікувальному закладі.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (Воєнні злочини).