Россияне снова обстреляли пограничную деревню Семеновской общины, фото: полиция Черниговщины

Рашисты обстреляли село на Черниговщине — двое пострадавших (ФОТО)

19 сен 2025, 18:28
999

Російські загарбники сьогодні, 19 вересня, знову обстріляли прикордонне село Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Чернігівщини.

Внаслідок атаки постраждали:

  • 56-річний водій місцевої пожежної охорони;
  • 62-річний житель села.

Обох чоловіків доправлено до медичного закладу

Прес-служба поліції Чернігівщини повідомляє, що обох постраждалих правоохоронці опитали у лікувальному закладі.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (Воєнні злочини).

Росіяни знову обстріляли прикордонне село Семенівської громади, фото: ДСНС Чернігівщини

Источник: Ракурс


