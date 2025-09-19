Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни знову обстріляли прикордонне село Семенівської громади, фото: ДСНС Чернігівщини

Рашисти обстріляли село на Чернігівщині — двоє постраждалих (ФОТО)

19 вер 2025, 18:28
999

Російські загарбники сьогодні, 19 вересня, знову обстріляли прикордонне село Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Чернігівщини.

Внаслідок атаки постраждали:

  • 56-річний водій місцевої пожежної охорони;
  • 62-річний житель села.

Обох чоловіків доправлено до медичного закладу

Прес-служба поліції Чернігівщини повідомляє, що обох постраждалих правоохоронці опитали у лікувальному закладі.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (Воєнні злочини).

Росіяни знову обстріляли прикордонне село Семенівської громади, фото: ДСНС Чернігівщини

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів