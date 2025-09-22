Новости
Ракурс
ВСУ уничтожили состав российских беспилотников в Луганской области, фото: Генштаб ВСУ

Огромные запасы российских беспилотников и боеприпасов уничтожены на Луганщине — Генштаб ВСУ

22 сен 2025, 10:43
999

На тимчасово окупованих територіях Луганщини Сили оборони України знищили величезні запаси російських безпілотників різних типів та польовий склад танкового полку рашистів.

Про це сьогодні, 22 вересня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

За підтвердженою інформацією, ворог намагався організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17 танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області, а також роздати для потреб окупаційної армії, що діє на Донеччині, понад 19000 БпЛА різних типів, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що:

  • вантажівки доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків (зокрема високоточні ЗУБК-14) та снарядів для артилерії;
  • у другому випадку вантаж складався із різноманітних безпілотників («Молнія», «Бумеранг», «Вандал новгородський», «Горинич» та інші) і супутнього устаткування (акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі).

Першим, ще 29 серпня 2025 року, воїни з ОСУВ «Дніпро» уразили логістичний пункт розподілу дронів. Як результат — знищення величезних запасів ударних БПЛА російського агресора, — вказано в повідомленні.

Черга ворожих боєприпасів настала 18 вересня 2025 року, коли підрозділи Збройних Сил та Служби безпеки України знищили полковий склад БК російських окупаційних сил на Луганщині. На додачу до боєприпасів, згоріли і транспортні засоби ворога, — додали у Генштабі.

Источник: Ракурс


