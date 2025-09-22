ЗСУ знищили склад російських безпілотників на Луганщині, фото: Генштаб ЗСУ

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях Луганщини Сили оборони України знищили величезні запаси російських безпілотників різних типів та польовий склад танкового полку рашистів.

Про це сьогодні, 22 вересня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

За підтвердженою інформацією, ворог намагався організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17 танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області, а також роздати для потреб окупаційної армії, що діє на Донеччині, понад 19000 БпЛА різних типів, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що:

вантажівки доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків (зокрема високоточні ЗУБК-14) та снарядів для артилерії;

у другому випадку вантаж складався із різноманітних безпілотників («Молнія», «Бумеранг», «Вандал новгородський», «Горинич» та інші) і супутнього устаткування (акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі).

Першим, ще 29 серпня 2025 року, воїни з ОСУВ «Дніпро» уразили логістичний пункт розподілу дронів. Як результат — знищення величезних запасів ударних БПЛА російського агресора, — вказано в повідомленні.