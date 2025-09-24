В Запорожье будут строить антидроновые тоннели, скриншот видео

100 км антидронових тунелів збудують до кінця року у прифронтових громадах Запорізької області для захисту від ворожих атак.

Про це під час брифінгу заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє агентство «Укрінформ».

Федоров зазначив, що російські загарбники все частіше використовують дрони на оптоволокні, а тому антидронові тунелі є пріоритетом в частині будівництва інфраструктури на території області.

Десятки кілометрів вже побудовані. Розпочали практику за допомогою однієї з бригад на Запорізькому напрямку, а продовжуємо завдяки допомозі Генерального штабу та Державної служби спеціалізованого транспорту, — розповів очільник ОВА.

Наша мета — до кінця року побудувати майже 100 км антидронових шляхів на основних логістичних шляхах в області, — додав він.

Також Федоров повідомив, що до кінця року буде збільшено оборонний фонд області — він налічуватиме майже 3,5 млрд грн.

Потреби військових збільшуються, — зазначив він. — Основні проблеми і потреби такі як і раніше — це «мавіки», fpv-дрони, автівки, допомога в логістиці.

Вчора, 23 вересня, Федоров у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує спорудження першого антидронового тунелю на Запорізькому напрямку.

Джерело: «Укрінформ»