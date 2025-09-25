Агент РФ помогала россиянам готовить новое наступление на Харьковщину. Фото: СБУ

СБУ затримала в Харківській області агентку російських спецслужб.

На замовлення окупантів 23-річна місцева безробітна шпигувала за позиціями Сил оборони України на Ізюмському напрямку фронту. Росіяни планували використати інформацію від цієї коригувальниці для підготовки наступальних операцій і прориву лінії бойового зіткнення. Про це прес-центр Служби безпеки України 25 вересня повідомив у Telegram.

Зловмисниця обходила місцевість та намагалася приховано фіксувати об'єкти, в яких, на її думку, дислокувалися підрозділи Сил оборони. Для прикриття жінка використовувала легенду про те, що «відвідує родичів», що проживають у зоні бойових дій.

Агентку вже затримали й вилучили в неї смартфон із скріншотами гугл-карт, де вона позначала потенційні «цілі» для атак ворога. Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне з конфіскацією майна.

