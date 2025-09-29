Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Добропільська контрнаступальна операція триває. В її межах станом на початок сьогоднішньої доби українським силам вдалося звільнити вже понад 174 кв. км і понад 194 кв. км були очищені від російських диверсантів.

Про сьогодні, 29 вересня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами розмови з військовими щодо оперативної ситуації та доповіді головкома.

Російські втрати тільки в рамках цієї операції майже три тисячі двісті, і більшість — безповоротні втрати, — зазначив Зеленський.

Також Зеленський звернув увагу на ситуацію у Купʼянську, в прикордонні Харківщини, районах на стику Донецької та Дніпропетровської областей.

Непросто там, але важливо, що українські воїни, наші підрозділи роблять усе належне для захисту позицій. Дякую вам за це, — зазначив він.

Крім того, він відзначив українських військових, які FPV-дроном збили російський військовий вертоліт Мі-28.