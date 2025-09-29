ВСУ освободили уже более 174 кв. км в ходе контрнаступления под Добропольем — Зеленский (ВИДЕО)https://racurs.ua/n209380-vsu-osvobodili-uje-bolee-174-kv-km-v-hode-kontrnastupleniya-pod-dobropolem-zelenskiy-video.htmlРакурс
Добропільська контрнаступальна операція триває. В її межах станом на початок сьогоднішньої доби українським силам вдалося звільнити вже понад 174 кв. км і понад 194 кв. км були очищені від російських диверсантів.
Про сьогодні, 29 вересня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами розмови з військовими щодо оперативної ситуації та доповіді головкома.
Російські втрати тільки в рамках цієї операції майже три тисячі двісті, і більшість — безповоротні втрати, — зазначив Зеленський.
Також Зеленський звернув увагу на ситуацію у Купʼянську, в прикордонні Харківщини, районах на стику Донецької та Дніпропетровської областей.
Непросто там, але важливо, що українські воїни, наші підрозділи роблять усе належне для захисту позицій. Дякую вам за це, — зазначив він.
Крім того, він відзначив українських військових, які FPV-дроном збили російський військовий вертоліт Мі-28.
Багатьох українців цей результат надихнув. Розрахунок FPV-батальйону безпілотних систем 59-ї окремої штурмової бригади — дякую вам, хлопці! — зазначив Зеленський.