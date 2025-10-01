Новости
В Славутиче из-за российской атаки исчезла электроэнергия, фото: ТСН

Славутич остался без света после российской атаки

1 окт 2025, 18:23
Російські загарбники здійснили чергову масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру.

Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомила прес-служба АТ «Чернігівобленерго».

Є серйозні пошкодження, з якими і пов’язані відключення світла в різних районах області. Мова не іде про превентивні міри! — вказано в повідомленні.

У компанії наголошують, що ситуація складна.

Будьте готовими до тривалих відключень! Першими заживлюватимуться важливі об'єкти соціальної сфери. Тому заздалегідь просимо тих, у кого світло з’явиться першим, обмежити своє споживання, — зазначили в «Чернігівобленерго».

Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти завдали удару по енергообʼєкту в сусідній області, в результаті чого в частині громад Чернігівщини відсутнє електропостачання.

Мер Славутича Юрій Фомічев на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що місто — без електроживлення.

Наслідки уточнюються. Пожежники працюють над ліквідацією наслідків, пожежі. Резерв водоканалу, вода буде по годинам. Слідкуйте за оголошеннями. Буде живлення на системи зв’язку, — зазначив він.

Фомічев додав, що у місті розгортають пункти незламності, де можна буде підзарядити телефони та приготувати їжу.

Прошу терпіння, все це потребує часу. Вистоїмо, як вистояли в 22-гому році. Перед самим опалювальним сезоном нас підступно залякують, — наголосив він.

