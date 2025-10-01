Славутич залишився без світла після російської атаки

Ракурсhttps://racurs.ua/
У Славутичі через російську атаку зникла електроенергія, фото: ТСН
Славутич залишився без світла після російської атакиhttps://racurs.ua/ua/n209426-slavutych-zalyshyvsya-bez-svitla-pislya-rosiyskoyi-ataky.htmlРакурс
Російські загарбники здійснили чергову масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру.
Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомила прес-служба АТ «Чернігівобленерго».
Є серйозні пошкодження, з якими і пов’язані відключення світла в різних районах області. Мова не іде про превентивні міри! — вказано в повідомленні.
У компанії наголошують, що ситуація складна.
Будьте готовими до тривалих відключень! Першими заживлюватимуться важливі об'єкти соціальної сфери. Тому заздалегідь просимо тих, у кого світло з’явиться першим, обмежити своє споживання, — зазначили в «Чернігівобленерго».
Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти завдали удару по енергообʼєкту в сусідній області, в результаті чого в частині громад Чернігівщини відсутнє електропостачання.
Мер Славутича Юрій Фомічев на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що місто — без електроживлення.
Наслідки уточнюються. Пожежники працюють над ліквідацією наслідків, пожежі. Резерв водоканалу, вода буде по годинам. Слідкуйте за оголошеннями. Буде живлення на системи зв’язку, — зазначив він.
Фомічев додав, що у місті розгортають пункти незламності, де можна буде підзарядити телефони та приготувати їжу.
Прошу терпіння, все це потребує часу. Вистоїмо, як вистояли в 22-гому році. Перед самим опалювальним сезоном нас підступно залякують, — наголосив він.