В Одесі стихія спричинила серйозні руйнування інфраструктури.
Про це сьогодні, 1 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Геннадій Труханов.
За попередніми даними, у всіх районах Одеси підтоплено:
- 286 приватних будинків;
- 384 багатоквартирні будинки.
- найбільше постраждав Київський район — 185 приватних будинків і 200 багатоповерхівок.
Значних ушкоджень зазнали дороги та інженерні мережі, — додав Труханов.
Зазначається, що оперативні штаби районних адміністрацій вже зафіксували 782 звернення від одеситів щодо підтоплень, повалених дерев, відключення електроенергії та пошкодження майна. Найбільше таких повідомлень — 465 — у Київському районі.
Комунальні підприємства та районні адміністрації працюють у посиленому режимі. Продовжується оцінка збитків і ліквідація наслідків негоди.
Але перш за все це трагедія. Трагедія для нашого міста, де загинули люди. Ми не залишимось осторонь і надамо матеріальну допомогу сімʼям, які втратили своїх близьких, — додав Труханов.