Ненастье в Одессе 30 сентября, фото: ГСЧС

В Одесі стихія спричинила серйозні руйнування інфраструктури.

Про це сьогодні, 1 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Геннадій Труханов.

За попередніми даними, у всіх районах Одеси підтоплено:

286 приватних будинків;

384 багатоквартирні будинки.

найбільше постраждав Київський район — 185 приватних будинків і 200 багатоповерхівок.

Значних ушкоджень зазнали дороги та інженерні мережі, — додав Труханов.

Зазначається, що оперативні штаби районних адміністрацій вже зафіксували 782 звернення від одеситів щодо підтоплень, повалених дерев, відключення електроенергії та пошкодження майна. Найбільше таких повідомлень — 465 — у Київському районі.

Комунальні підприємства та районні адміністрації працюють у посиленому режимі. Продовжується оцінка збитків і ліквідація наслідків негоди.