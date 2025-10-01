Новини
Негода в Одесі 30 вересня, фото: ДСНС

384 багатоквартирні будинки підтоплені в Одесі внаслідок негоди — мер

1 жов 2025, 19:55
В Одесі стихія спричинила серйозні руйнування інфраструктури.

Про це сьогодні, 1 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Геннадій Труханов.

За попередніми даними, у всіх районах Одеси підтоплено:

  • 286 приватних будинків;
  • 384 багатоквартирні будинки.
  • найбільше постраждав Київський район — 185 приватних будинків і 200 багатоповерхівок.

Значних ушкоджень зазнали дороги та інженерні мережі, — додав Труханов.

Зазначається, що оперативні штаби районних адміністрацій вже зафіксували 782 звернення від одеситів щодо підтоплень, повалених дерев, відключення електроенергії та пошкодження майна. Найбільше таких повідомлень — 465 — у Київському районі.

Комунальні підприємства та районні адміністрації працюють у посиленому режимі. Продовжується оцінка збитків і ліквідація наслідків негоди.

Але перш за все це трагедія. Трагедія для нашого міста, де загинули люди. Ми не залишимось осторонь і надамо матеріальну допомогу сімʼям, які втратили своїх близьких, — додав Труханов.

