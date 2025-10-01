Мощный ливень повлек за собой наводнение в Одессе 30 сентября, фото: ГСЧС

В Одесі вже відомо про десятьох загиблих внаслідок повені 30 вересня. Серед жертв одна дитина.

Завтра, 2 жовтня, у місті оголошено День жалоби. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, понад 1 тис. людей звернулися по допомогу — через підтоплення, падіння дерев, відключення електроенергії та шкоду майну.

Через негоду у місті пошкоджено близько 300 приватних та близько 400 багатоквартирних будинків.

Відбулося засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС:

ситуацію визнано надзвичайною, створено єдиний штаб ліквідації наслідків;

вирішено створити про Одеській ОВА тимчасову комісію для перевірки причин та обставин трагедії.

Маємо з’ясувати, чому у місті система попередження не спрацювала належним чином. Люди не отримали чіткої інформації про ризики, школи не перейшли на дистанційний режим, не було достатніх обмежень для пересування містом. Усе це — питання безпеки і життя людей, — наголосив міністр.

Також серед рішень комісії:

родини загиблих і постраждалі отримають фінансову допомогу. Компенсації забезпечать місто та область. Працюватиме окрема програма підтримки людей;

в Одесі буде створено гарячу лінію для постраждалих. Кожен, хто зіткнувся з підтопленнями чи втратив майно, зможе звернутися і отримати підтримку;

негайно складається перелік пошкоджених будинків та інфраструктури. Кожна родина, чиє житло зруйноване або пошкоджене, має отримати виплати та допомогу;

гостро стоїть питання затоплених укриттів — у воєнних умовах їхня придатність критично важлива. Це питання також має вирішитися якнайшвидше.

Кулеба зазначив, що на п’ятницю, 3 жовтня, готує доповідь керівництву країни щодо причин та наслідків трагедії в Одесі, із пропозиціями для реагування на рівні держави.