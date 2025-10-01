В Одесі зросла кількість жертв повені 30 вересня — Мінгромадhttps://racurs.ua/ua/n209432-v-odesi-zrosla-kilkist-jertv-poveni-30-veresnya-mingromad.htmlРакурс
В Одесі вже відомо про десятьох загиблих внаслідок повені 30 вересня. Серед жертв одна дитина.
Завтра, 2 жовтня, у місті оголошено День жалоби. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
За його словами, понад 1 тис. людей звернулися по допомогу — через підтоплення, падіння дерев, відключення електроенергії та шкоду майну.
Через негоду у місті пошкоджено близько 300 приватних та близько 400 багатоквартирних будинків.
Відбулося засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС:
- ситуацію визнано надзвичайною, створено єдиний штаб ліквідації наслідків;
- вирішено створити про Одеській ОВА тимчасову комісію для перевірки причин та обставин трагедії.
Маємо з’ясувати, чому у місті система попередження не спрацювала належним чином. Люди не отримали чіткої інформації про ризики, школи не перейшли на дистанційний режим, не було достатніх обмежень для пересування містом. Усе це — питання безпеки і життя людей, — наголосив міністр.
Також серед рішень комісії:
- родини загиблих і постраждалі отримають фінансову допомогу. Компенсації забезпечать місто та область. Працюватиме окрема програма підтримки людей;
- в Одесі буде створено гарячу лінію для постраждалих. Кожен, хто зіткнувся з підтопленнями чи втратив майно, зможе звернутися і отримати підтримку;
- негайно складається перелік пошкоджених будинків та інфраструктури. Кожна родина, чиє житло зруйноване або пошкоджене, має отримати виплати та допомогу;
- гостро стоїть питання затоплених укриттів — у воєнних умовах їхня придатність критично важлива. Це питання також має вирішитися якнайшвидше.
Кулеба зазначив, що на п’ятницю, 3 жовтня, готує доповідь керівництву країни щодо причин та наслідків трагедії в Одесі, із пропозиціями для реагування на рівні держави.