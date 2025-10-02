В Черниговской области ухудшилась ситуация в энергосети

На Чернігівщині ситуація в енергосистемі погіршилася, тому запроваджуються додаткові відключення світла.

Про це сьогодні, 2 жовтня, вдень повідомила прес-служба АТ «Чернігівобленерго».

Навіть з урахуванням введених обмежень електропостачання, мережі перевантажені. Їхньої потужності недостатньо для одномоментного забезпечення електрикою навіть тієї невеликої кількості споживачів, яку ми передбачили Графіком погодинних відключень (ГПВ), — наголошують у компанії.

В обленерго зазначили, що для недопущення знеструмлення усіх 100% абонентів області доводиться виконувати додаткові відключення, які не передбачені графіком:

Це означає, що час перебування зі світлом скоротиться абсолютно у всіх абонентів. Крім того, відключатиметься і частина тих споживачів, які у ГПВ не заведені.

У компанії додали, що відключення будуть чергуватися, щоб забезпечити кожному зі споживачів хоча б мінімальну кількість годин зі світлом для забезпечення першочергових побутових потреб.

Енергетики працюють цілодобово, щоб запустити пошкоджені обстрілами об'єкти електропостачання в роботу. Продовжуємо працювати, сподіваємось на краще, але завжди готуємось до гіршого! — резюмували в обленерго.

Нагадаємо, після російської атаки по підстанції у Славутичі 1 жовтня у Чернігівській області запровадили графіки відключень електроенергії.