В Украине сложная ситуация с энергоснабжением, фото:

Украинцев призывают рационально использовать электроэнергию — Минэнерго

8 окт 2025, 11:55
Міністерство енергетики закликає українців раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері — це допомагає знизити навантаження на систему.

Про це йдеться в повідомлення, опублікованому сьогодні, 8 жовтня, прес-служба Міненерго.

Зазначається, що рашисти завдали ударів по енергетичних об'єктах Чернігівщини та Дніпропетровщини. Найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині:

  • енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам;
  • здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми;
  • також на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії.

Водночас енергосистема України готується до зимового сезону:

  • виконуються ремонтні та модернізаційні роботи на об'єктах;
  • накопичуються необхідні запаси обладнання;
  • посилюється захист ключової інфраструктури.

Також ощадливо споживати електроенергію закликає українців «Укренерго».

Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно у вечірні години пікового навантаження на енергосистему з 17.00 до 22.00, — наголошується у повідомленні в Telegram-каналі компанії.

Источник: Ракурс


