Міністерство енергетики закликає українців раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері — це допомагає знизити навантаження на систему.
Про це йдеться в повідомлення, опублікованому сьогодні, 8 жовтня, прес-служба Міненерго.
Зазначається, що рашисти завдали ударів по енергетичних об'єктах Чернігівщини та Дніпропетровщини. Найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині:
- енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам;
- здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми;
- також на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії.
Водночас енергосистема України готується до зимового сезону:
- виконуються ремонтні та модернізаційні роботи на об'єктах;
- накопичуються необхідні запаси обладнання;
- посилюється захист ключової інфраструктури.
Також ощадливо споживати електроенергію закликає українців «Укренерго».
Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно у вечірні години пікового навантаження на енергосистему з 17.00 до 22.00, — наголошується у повідомленні в Telegram-каналі компанії.