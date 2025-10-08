В Україні складна ситуація з енергопостачанням, фото:

Міністерство енергетики закликає українців раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері — це допомагає знизити навантаження на систему.

Про це йдеться в повідомлення, опублікованому сьогодні, 8 жовтня, прес-служба Міненерго.

Зазначається, що рашисти завдали ударів по енергетичних об'єктах Чернігівщини та Дніпропетровщини. Найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині:

енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам;

здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми;

також на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії.

Водночас енергосистема України готується до зимового сезону:

виконуються ремонтні та модернізаційні роботи на об'єктах;

накопичуються необхідні запаси обладнання;

посилюється захист ключової інфраструктури.

Також ощадливо споживати електроенергію закликає українців «Укренерго».