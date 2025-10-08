Новости
Россияне нанесли удар авиабомбами по Гуляйполю, фото: «Первый Запорожский»

Рашисты ударили ФАБами по Гуляйполю — ранена женщина

8 окт 2025, 13:45
999

Російські загарбники завдали два удари ФАБами по місту Гуляйполю Пологівського району Запорізької області.

В результаті була поранена 77-річна жінка. Про це сьогодні, 8 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Місцева мешканка отримала травми голови. Медики надали їй всю необхідну допомогу, — розповів він.

Нещодавно Федоров в ефірі національного телемарафону повідомляв, що за останній місяць суттєво зросла кількість російських ударів по Запорізькій області.

Якщо раніше ми фіксували близько 500 ударів за добу, то тепер їх уже 762 — майже на половину більше, — зазначив він в ефірі 6 жовтня. — Кількість повідомлень про пошкоджені будинки також зросла в рази.

Источник: Ракурс


