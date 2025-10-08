Рашисти вдарили ФАБами по Гуляйполю — поранено жінку

Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни завдали удару авіабомбами по Гуляйполю, фото:
Рашисти вдарили ФАБами по Гуляйполю — поранено жінкуhttps://racurs.ua/ua/n209558-rashysty-vdaryly-fabamy-po-gulyaypolu-poraneno-jinku.htmlРакурс
Російські загарбники завдали два удари ФАБами по місту Гуляйполю Пологівського району Запорізької області.
В результаті була поранена 77-річна жінка. Про це сьогодні, 8 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Місцева мешканка отримала травми голови. Медики надали їй всю необхідну допомогу, — розповів він.
Нещодавно Федоров в ефірі національного телемарафону повідомляв, що за останній місяць суттєво зросла кількість російських ударів по Запорізькій області.
Якщо раніше ми фіксували близько 500 ударів за добу, то тепер їх уже 762 — майже на половину більше, — зазначив він в ефірі 6 жовтня. — Кількість повідомлень про пошкоджені будинки також зросла в рази.
Читайте також