Рашисти вдарили ФАБами по Гуляйполю — поранено жінку

Росіяни завдали удару авіабомбами по Гуляйполю, фото:

https://racurs.ua/ua/n209558-rashysty-vdaryly-fabamy-po-gulyaypolu-poraneno-jinku.html

Ракурс

Російські загарбники завдали два удари ФАБами по місту Гуляйполю Пологівського району Запорізької області.

В результаті була поранена 77-річна жінка. Про це сьогодні, 8 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Місцева мешканка отримала травми голови. Медики надали їй всю необхідну допомогу, — розповів він.

Нещодавно Федоров в ефірі національного телемарафону повідомляв, що за останній місяць суттєво зросла кількість російських ударів по Запорізькій області.