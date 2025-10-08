Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия удара российского дрона в Семеновке, фото: Александр Селиверстов

Рашисты ударили дроном «Молния» по центру Семеновки (ФОТО)

8 окт 2025, 15:15
999

Російські загарбники вдарили дроном типу «Молнія» по центру міста Семенівка Чернігівської області.

Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, опублікувавши відповідні фото.

Росіяни не припиняють терор цивільного населення Семенівки, — наголосив він. — Внаслідок атаки ударного дрона типу «Молнія» у центрі міста було пошкоджено автомобіль.

Зазначається, що внаслідок цього удару обійшлося без жертв.

Наслідки удару російського дрона у Семенівці, фото: Олександр Селіверстов

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров