Наслідки удару російського дрона у Семенівці, фото: Олександр Селіверстов

https://racurs.ua/ua/n209563-rashysty-vdaryly-dronom-molniya-po-centru-semenivky-foto.html

Ракурс

Російські загарбники вдарили дроном типу «Молнія» по центру міста Семенівка Чернігівської області.

Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, опублікувавши відповідні фото.

Росіяни не припиняють терор цивільного населення Семенівки, — наголосив він. — Внаслідок атаки ударного дрона типу «Молнія» у центрі міста було пошкоджено автомобіль.

Зазначається, що внаслідок цього удару обійшлося без жертв.