Наслідки удару російського дрона у Семенівці, фото: Олександр Селіверстов

Рашисти вдарили дроном «Молнія» по центру Семенівки (ФОТО)

8 жов 2025, 15:15
Російські загарбники вдарили дроном типу «Молнія» по центру міста Семенівка Чернігівської області.

Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, опублікувавши відповідні фото.

Росіяни не припиняють терор цивільного населення Семенівки, — наголосив він. — Внаслідок атаки ударного дрона типу «Молнія» у центрі міста було пошкоджено автомобіль.

Зазначається, що внаслідок цього удару обійшлося без жертв.

Наслідки удару російського дрона у Семенівці, фото: Олександр Селіверстов

Джерело: Ракурс


