Последствия удара российского дрона в Белополье, фото: АО «Сумыоблэнерго»

Російські загарбники сьогодні, 8 жовтня, у Білопіллі на Сумщині вдарили безпілотником по бригадному автомобілю АТ «Сумиобленерго».

Про це повідомляється у Telegram-каналі компанії.

На щастя, енергетиків у машині не було — ніхто не постраждав. Бригада саме збиралася виїздити на ремонт мереж, — вказано в повідомленні.

У «Сумиобленерго» зазначають, що з початку повномасштабного російського вторгнення вже 31 їхня службова машина постраждала від обстрілів, дев’ять із них не підлягають відновленню.