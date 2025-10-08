Читайте також
Наслідки удару російського дрона у Білопіллі, фото: АТ «Сумиобленерго»
Російський безпілотник атакував бригадний автомобіль «Сумиобленерго» (ФОТО)
Російські загарбники сьогодні, 8 жовтня, у Білопіллі на Сумщині вдарили безпілотником по бригадному автомобілю АТ «Сумиобленерго».
Про це повідомляється у Telegram-каналі компанії.
На щастя, енергетиків у машині не було — ніхто не постраждав. Бригада саме збиралася виїздити на ремонт мереж, — вказано в повідомленні.
У «Сумиобленерго» зазначають, що з початку повномасштабного російського вторгнення вже 31 їхня службова машина постраждала від обстрілів, дев’ять із них не підлягають відновленню.