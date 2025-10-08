Новини
Наслідки удару російського дрона у Білопіллі, фото: АТ «Сумиобленерго»

Російський безпілотник атакував бригадний автомобіль «Сумиобленерго» (ФОТО)

8 жов 2025, 15:32
Російські загарбники сьогодні, 8 жовтня, у Білопіллі на Сумщині вдарили безпілотником по бригадному автомобілю АТ «Сумиобленерго».

Про це повідомляється у Telegram-каналі компанії.

На щастя, енергетиків у машині не було — ніхто не постраждав. Бригада саме збиралася виїздити на ремонт мереж, — вказано в повідомленні.

У «Сумиобленерго» зазначають, що з початку повномасштабного російського вторгнення вже 31 їхня службова машина постраждала від обстрілів, дев’ять із них не підлягають відновленню.

Наслідки удару російського дрона у Білопіллі, фото: АТ «Сумиобленерго»

