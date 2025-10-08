Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські окупанти 8 жовтня атакували Суми ударними безпілотниками.
Перший удар прийшовся по Ковпаківському району. Внаслідок прильоту загорілося нежитлове приміщення, також були пошкоджені житлові будинки. Другий удар прийшовся по даху житлового будинку у Зарічному районі. Про це голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив у Facebook.
Попередньо відомо, що внаслідок влучання ніхто не постраждав.
Тим часом голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров поінформував про тимчасову зміну маршруту руху потягів, зокрема сполучення Суми — Київ та у зворотному напрямку.
У зв’язку із загрозою російських атак на окремих ділянках Чернігівщини, для безпеки пасажирів потяги тимчасово прямуватимуть об’їзним маршрутом. Можливі чотиригодинні затримки у прибутті та відправленні потягів.
Нагадаємо, 8 жовтня у Білопіллі на Сумщині російські загарбники вдарили безпілотником по бригадному автомобілю АТ «Сумиобленерго». На щастя, енергетиків у машині не було, тому ніхто не постраждав.