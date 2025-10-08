Російський безпілотник влучив в дах багатоповерхівки в Сумах. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209569-rosiyskyy-dron-vluchyv-po-bagatopoverhivci-v-sumah-video.html

Ракурс

Російські окупанти 8 жовтня атакували Суми ударними безпілотниками.

Перший удар прийшовся по Ковпаківському району. Внаслідок прильоту загорілося нежитлове приміщення, також були пошкоджені житлові будинки. Другий удар прийшовся по даху житлового будинку у Зарічному районі. Про це голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив у Facebook.

Попередньо відомо, що внаслідок влучання ніхто не постраждав.

Тим часом голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров поінформував про тимчасову зміну маршруту руху потягів, зокрема сполучення Суми — Київ та у зворотному напрямку.

У зв’язку із загрозою російських атак на окремих ділянках Чернігівщини, для безпеки пасажирів потяги тимчасово прямуватимуть об’їзним маршрутом. Можливі чотиригодинні затримки у прибутті та відправленні потягів.

Нагадаємо, 8 жовтня у Білопіллі на Сумщині російські загарбники вдарили безпілотником по бригадному автомобілю АТ «Сумиобленерго». На щастя, енергетиків у машині не було, тому ніхто не постраждав.