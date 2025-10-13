Новости
Спасение мужчины в Херсоне, фото: ГСЧС

В Херсоне спасли мужчину, который упал в колодец и потерял сознание (ФОТО, ВИДЕО)

13 окт 2025, 17:02
У Херсоні в одному з районів міста до колодязя провалився чоловік і перебував без свідомості.

Подія сталася вчора, 12 жовтня, повідомляє прес-служба ДСНС Херсонщини.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та за допомогою спеціального обладнання вилучили постраждалого і передали його працівникам екстреної медичної допомоги, — розповіли у відомстві.

Порятунок чоловіка у Херсоні, фото: ДСНС

Нагадаємо, у середині серпня у Луцьку врятували 14-річного підлітка, який впав у відкритий колекторний колодязь.

Источник: Ракурс


