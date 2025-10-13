Новини
У Херсоні врятували чоловіка, який провалився у колодязь і втратив свідомість (ФОТО, ВІДЕО)

13 жов 2025, 17:02
999

У Херсоні в одному з районів міста до колодязя провалився чоловік і перебував без свідомості.

Подія сталася вчора, 12 жовтня, повідомляє прес-служба ДСНС Херсонщини.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та за допомогою спеціального обладнання вилучили постраждалого і передали його працівникам екстреної медичної допомоги, — розповіли у відомстві.

Порятунок чоловіка у Херсоні, фото: ДСНС

Нагадаємо, у середині серпня у Луцьку врятували 14-річного підлітка, який впав у відкритий колекторний колодязь.

Джерело: Ракурс


