Порятунок чоловіка у Херсоні, фото: ДСНС

У Херсоні в одному з районів міста до колодязя провалився чоловік і перебував без свідомості.

Подія сталася вчора, 12 жовтня, повідомляє прес-служба ДСНС Херсонщини.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та за допомогою спеціального обладнання вилучили постраждалого і передали його працівникам екстреної медичної допомоги, — розповіли у відомстві.

