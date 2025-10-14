Читайте также
На Донеччині прикордонники бригади «Фенікс» зірвали черговий штурм противника.
Відповідне відео опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
13 жовтня росіяни спробували прорвати лінію оборони й висадити десант у районі населених пунктів Володимирівка та Шахове, кинувши в бій танки та бронетехніку, — розповіли у ДПСУ.
Зазначається, що завдяки злагодженій роботі пілотів прикордонного та суміжних підрозділів штурм вдалося зупинити:
- знищено танк, БТР-Т і три бронемашини;
- ще два танки та шість одиниць техніки уражено;
- поранено та ліквідовано близько 50 окупантів.