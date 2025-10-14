На Донеччині прикордонники бригади «Фенікс» зірвали черговий штурм противника.

Відповідне відео опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

13 жовтня росіяни спробували прорвати лінію оборони й висадити десант у районі населених пунктів Володимирівка та Шахове, кинувши в бій танки та бронетехніку, — розповіли у ДПСУ.