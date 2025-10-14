Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення ворожої бронетехніки, скріншот відео

Рашисти на бронетехніці здійснили невдалий штурм на Донеччині (ВІДЕО)

14 жов 2025, 14:53
999

На Донеччині прикордонники бригади «Фенікс» зірвали черговий штурм противника.

Відповідне відео опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

13 жовтня росіяни спробували прорвати лінію оборони й висадити десант у районі населених пунктів Володимирівка та Шахове, кинувши в бій танки та бронетехніку, — розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що завдяки злагодженій роботі пілотів прикордонного та суміжних підрозділів штурм вдалося зупинити:

  • знищено танк, БТР-Т і три бронемашини;
  • ще два танки та шість одиниць техніки уражено;
  • поранено та ліквідовано близько 50 окупантів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів